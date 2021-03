Parma, l'ex Grella esalta Krause: "Porterà grande successo al club in futuro"

vedi letture

Ospite di ParmaLive.com, l'ex centrocampista ducale Vincenzo Grella parla così: “Ho avuto modo di conoscerlo perché faccio parte del gruppo di dirigenti che hanno in procura Dierckx. Il presidente ha una visione di sport bella, nuova, e che secondo me porterà grandi risultati al Parma. Sicuramente la situazione attuale è complicata, ma il carattere della gente si vede soprattutto quando si è in difficoltà. Ha una mentalità molto positiva, credo che porterà grande successo al Parma in futuro. E poi è sempre presente al centro sportivo, è anche una bella persona con cui è piacevole scambiare chiacchiere. Si può fare calcio di un certo livello”.