Parma, prima presenza in campionato per Ondrejka: si era fratturato il perone in estate

Cuesta corre subito ai ripari, dopo che il suo Parma ha chiuso il primo tempo del match con l'Udinese sotto per 0-1 e con una prestazione certamente insufficiente. Quando l'arbitro fischia l'inizio del secondo tempo, nelle file gialloblù c'è infatti una novità che è anche un gradito ritorno: il deludente Cutrone viene sostituito da Jacob Ondrejka.

L'incubo è finito per l'esterno offensivo svedese, alla prima presenza stagionale. Nel corso di un'amichevole tra i crociati e il Werder Brema andata in scena a luglio, infatti, si era procurato la frattura del perone sinistro. Un infortunio tremendo, che ha tenuto l'ex giocatore dell'Anversa lontano dai campi per mesi. Dopo un lento e graduale recupero, Ondrejka è tornato tra i convocati in occasione del match contro il Verona datato 23 novembre: non ha trovato subito spazio nello scacchiere di Cuesta né all'inizio né a gara in corso, ma il suo appuntamento con il calcio giocato viene rimandato solo di 7 giorni.