Parma, Ondrejka: "Ho tante aspettative su di me, voglio invertire la rotta"

Jacob Ondrejka è intervenuto ai microfoni di DAZN, ad un'ora dal fischio d'inizio della sfida contro la Juventus. Queste le sue parole dal Tardini:

Cosa ti ha chiesto Cuesta oggi? Alla squadra ha chiesto umiltà e giocare bene:

"Sono d'accordo con lui, dobbiamo essere umili ma provarci, mettere in campo le nostre caratteristiche per i tre punti".

Ti aspettavi di più dalla tua stagione?

"Ho tante aspettative su di me, ho vissuto momenti difficili, oggi spero di riuscire ad invertire la rotta".

Le formazioni di Parma-Juventus:

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka.

Allenatore: Carlos Cuesta.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

Allenatore: Luciano Spalletti.