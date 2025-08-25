Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Torino, preso un nuovo portiere. Dal Rakow in Polonia arriva il giovane Goralczyk

Torino, preso un nuovo portiere. Dal Rakow in Polonia arriva il giovane GoralczykTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 14:38Serie A
di Dimitri Conti

Il Torino ha acquistato in queste ore un nuovo portiere, che inizierà il suo percorso in granata con le selezioni giovanili. Depositato in Lega Serie A il contratto del trasferimento a titolo definitivo di Karol Goralczyk (16 anni), portiere polacco classe 2009 che arriva dal Rakow, in patria.

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Asllani è già ufficiale, Piccoli ed El Bilal Touré lo saranno presto: la raffica... Asllani è già ufficiale, Piccoli ed El Bilal Touré lo saranno presto: la raffica di mercato delle 13
Torino, ecco Asllani: arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Inter Torino, ecco Asllani: arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Inter
Inter-Torino, le probabili formazioni: nessuna rivoluzione per Chivu, a centrocampo... Inter-Torino, le probabili formazioni: nessuna rivoluzione per Chivu, a centrocampo c'è Sucic
Altre notizie Serie A
Harder al Milan, il retroscena: un anno fa ci aveva provato la Fiorentina Harder al Milan, il retroscena: un anno fa ci aveva provato la Fiorentina
Tutto su Hojlund: il Napoli continua a trattare per il danese. Può essere l'ultimo... TMWTutto su Hojlund: il Napoli continua a trattare per il danese. Può essere l'ultimo colpo di mercato
Tacchinardi: "Il centrocampo del Napoli è meglio di quello dell'Inter. Lucca non... Tacchinardi: "Il centrocampo del Napoli è meglio di quello dell'Inter. Lucca non è Lukaku"
Non solo il Lecce, sul montenegrino Osmajic si muove anche la Cremonese. Pronta l'offerta... Non solo il Lecce, sul montenegrino Osmajic si muove anche la Cremonese. Pronta l'offerta
Piscedda: "Lazio, brutta prestazione. Non si è saputa organizzare davanti al gioco... Piscedda: "Lazio, brutta prestazione. Non si è saputa organizzare davanti al gioco del Como"
Serie A a 16 squadre? Simonelli: "Solo tramite riforma FIGC. Non c'è una soluzione... Serie A a 16 squadre? Simonelli: "Solo tramite riforma FIGC. Non c'è una soluzione magica"
Torino, preso un nuovo portiere. Dal Rakow in Polonia arriva il giovane Goralczyk... UfficialeTorino, preso un nuovo portiere. Dal Rakow in Polonia arriva il giovane Goralczyk
Attaccanti ma non solo. Da Fabbian a Musah, fino a Brescianini: l'altro intreccio... Attaccanti ma non solo. Da Fabbian a Musah, fino a Brescianini: l'altro intreccio di mercato
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, forcing finale su Hojlund. Poi Juanlu Sanchez. Oltre ad Elmas c’è anche l’opzione Brescianini. Juventus, ecco tutte le ipotesi per il centrocampo. Il Tottenham offre 50 milioni per Nico Paz
Le più lette
1 Inter-Torino, le probabili formazioni: nessuna rivoluzione per Chivu, a centrocampo c'è Sucic
2 1^ giornata Serie A, le ultime LIVE: Inter con Sucic, Simeone subito titolare
3 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
4 Udinese-Hellas Verona, le probabili formazioni: Runjaic vara il tandem Davis-Iker Bravo
5 Napoli, forcing finale su Hojlund. Poi Juanlu Sanchez. Oltre ad Elmas c’è anche l’opzione Brescianini. Juventus, ecco tutte le ipotesi per il centrocampo. Il Tottenham offre 50 milioni per Nico Paz
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Attaccanti ma non solo. Da Fabbian a Musah, fino a Brescianini: l'altro intreccio di mercato
Immagine top news n.1 Milan al lavoro per convincere Harder a dire sì. C'è (da tempo) l'accordo con lo Sporting
Immagine top news n.2 Roma, il Villarreal è forte su Dovbyk: contatti in corso per provare a riportarlo nella Liga
Immagine top news n.3 Torino, ecco Asllani: arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Inter
Immagine top news n.4 Harder-Milan, Hojlund-Napoli: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.5 1^ giornata Serie A, le ultime LIVE: Inter con Sucic, Simeone subito titolare
Immagine top news n.6 Milan, spunta il nome di Fabbian: si tratta sulla base di 15 milioni di euro. I dettagli
Immagine top news n.7 Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs...
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs... Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Serie A in campo: otto volti nuovi da seguire nelle gare di oggi
Immagine news podcast n.2 Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi
Immagine news podcast n.3 Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani
Immagine news podcast n.4 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Montervino: "Juve non attrezzata per il titolo, credo più nel Milan. Como? Aspetterei..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Impallomeni: "Milan, la priorità sul mercato non dovrebbe essere un difensore?"
Immagine news Serie C n.3 Conti sul caso Carpi-FVS: "Cassani ha dimostrato di aver studiato le normativa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tacchinardi: "Il centrocampo del Napoli è meglio di quello dell'Inter. Lucca non è Lukaku"
Immagine news Serie A n.2 Non solo il Lecce, sul montenegrino Osmajic si muove anche la Cremonese. Pronta l'offerta
Immagine news Serie A n.3 Piscedda: "Lazio, brutta prestazione. Non si è saputa organizzare davanti al gioco del Como"
Immagine news Serie A n.4 Serie A a 16 squadre? Simonelli: "Solo tramite riforma FIGC. Non c'è una soluzione magica"
Immagine news Serie A n.5 Torino, preso un nuovo portiere. Dal Rakow in Polonia arriva il giovane Goralczyk
Immagine news Serie A n.6 Attaccanti ma non solo. Da Fabbian a Musah, fino a Brescianini: l'altro intreccio di mercato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, vittoria all'esordio: suo il derby con lo Spezia. Finotto: "Ci ho sempre creduto"
Immagine news Serie B n.2 L'Entella chiude il discorso per Moretti: arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese
Immagine news Serie B n.3 Empoli, depositato il contratto di Manuel Gasparini: era svincolato dall'Union Clodiense
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Busio: "Onorato di essere il capitano. Rinnovo? Voglio rimanere qui"
Immagine news Serie B n.5 Italians do it Better! Quattordici club di Serie B si affidano ai brand 'Made in Italy'
Immagine news Serie B n.6 Padova, Peghin: "Qualcosa da registrare ma la squadra promette bene"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giana Erminio, ecco Rizzo dal Ravenna. Ha firmato un contratto annuale con i lombardi
Immagine news Serie C n.2 Triestina, risolto il problema stadio: riprende la zollatura del 'Rocco'. Il club salda la ditta
Immagine news Serie C n.3 Trapani, multa per Antonini e per il club dopo le frasi social contro due ex dipendenti
Immagine news Serie C n.4 Conti sul caso Carpi-FVS: "Cassani ha dimostrato di aver studiato le normativa"
Immagine news Serie C n.5 Casertana, risoluzione consensuale del contratto con Mattia Matese
Immagine news Serie C n.6 Catania, risoluzione consensuale del contratto con l'esterno Davide Marsura
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sassuolo Femminile, Spugna: "Vittoria sul Milan? Risultato che sicuramente ci dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women's Cup, in archivio la 1ª giornata: esordio top per Spugna, bene la Juve. Il punto
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women's Cup, il Sassuolo batte 2-0 il Milan: decidono Clelland e Dhont
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Sottili dopo il ko di Firenze: "Poco da rimproverare, ma possiamo far meglio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women's Cup, vittorie per Fiorentina e Lazio. Stasera Milan-Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women's Cup, vittoria in rimonta per la Lazio: Napoli piegato 2-1
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?