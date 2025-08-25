Ufficiale
Torino, preso un nuovo portiere. Dal Rakow in Polonia arriva il giovane Goralczyk
Il Torino ha acquistato in queste ore un nuovo portiere, che inizierà il suo percorso in granata con le selezioni giovanili. Depositato in Lega Serie A il contratto del trasferimento a titolo definitivo di Karol Goralczyk (16 anni), portiere polacco classe 2009 che arriva dal Rakow, in patria.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
