Casertana, risoluzione consensuale del contratto con Mattia Matese
La Casertana FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il calciatore Mattia Matese.
A Mattia va il ringraziamento per il lavoro svolto e l’attaccamento ai colori rossoblù mostrato in questi anni che l’hanno visto prima crescere nel nostro settore giovanile ed arrivare, poi, ad essere una presenza costante in prima squadra. A lui l’augurio di un prosieguo di carriera nel segno di quella passione che l’ha sempre contraddistinto.
