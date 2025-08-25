Ufficiale Giana Erminio, ecco Rizzo dal Ravenna. Ha firmato un contratto annuale con i lombardi

Ne avevamo parlato proprio questa mattina, Alessio Rizzo era in procinto di lasciare il Ravenna per trasferirsi nel Girone A di Serie C, alla Giana Erminio, e così è stato: il centrocampista classe 1998, arrivato in giallorosso lo scorso 14 luglio prima del ripescaggio del club romagnolo tra i pro e dopo l'ottima esperienza in Serie D con la Novaromentin, è stato ufficializzato dalla società di Gorgonzola, con la quale ha sottoscritto un contratto annuale, valido quindi fino al 30 giugno 2026.

Di seguito, la nota ufficiale del club:

"A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Ravenna F.C. le prestazioni sportive del calciatore Alessio Rizzo, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

Centrocampista offensivo nato a Catania nel 1998, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile etneo, per poi essere trasferito in prestito in Serie D al nord, all’Union Feltre, nella stagione 2017/18. Di rientro dal prestito, ha poi vestito le maglie di Avellino, Marina di Ragusa, Borgosesia, Troina, Paternò, Sanremese, Ticino e, nella stagione di Serie D 2024/25, della NovaRomentin, dove si è messo in mostra come uno dei centrocampisti più prolifici della categoria, mettendo a segno 12 gol in campionato e 3 nei playoff, vinti poi dal club novarese".