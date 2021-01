Parma, Sepe: "Non so cosa non abbia funzionato. Non facciamo gol e lo subiamo al primo tiro"

Al termine della gara persa contro la Sampdoria, Luigi Sepe, portiere del Parma, ha così commentato ai microfoni di Sky Sport il momento della squadra ducale, che ha chiuso il girone d'andata al penultimo posto in classifica: “I pensieri sono tanti, visti i risultati e la classifica che purtroppo adesso guardiamo. Dobbiamo guardare avanti, dobbiamo riuscire a migliorarla questa classifica per raggiungere il nostro obiettivo. Non so cosa non abbia funzionato questa sera, dal campo si vede una partita diversa rispetto alla tv. Abbiamo commesso tanti errori che ci son costati la partita. Per adesso va così: non riusciamo a fare gol e al primo tentativo lo subiamo. Bisogna guardare avanti e lavorare per cercare di invertire questo trend“.

Sei ottimista?

“Certo che sono ottimista. E’ vero che abbiamo perso una partita come è altrettanto vero che se il campionato finisse oggi saremmo in Serie B. Dobbiamo ragionare sul fatto che mancano 19 partite e tantissimi punti. Sappiamo di poter fare i punti che servono e dobbiamo cercare di mettercela tutta vedendo in maniera positiva“.