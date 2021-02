Parma, sfida verità col Bologna. Squadra in ritiro a Collecchio già da ieri sera coi nuovi acquisti

vedi letture

Tutti in ritiro. Non per punizione, ma per diventare squadra. Il Parma - sottolinea La Gazzetta dello Sport - da ieri sera è nel centro sportivo di Collecchio e lì resterà per preparare la sfida di domenica al Tardini contro il Bologna (ore 18). Roberto D’Aversa ha accolto i nuovi acquisti e sta già lavorando con loro per integrarli nel gruppo. Tre difensori e tre attaccanti, oltre a qualche ragazzo che verrà aggregato alla Primavera. Si tratta di Conti (che ha già disputato due partite), di Bani, del greco Zagaritis, del romeno Man, dell’olandese Zirkzee e di Pellé, anche se quest'ultimo arriverà domani in città. Una minirivoluzione decisa dal presidente Kyle Krause che ha condotto in prima persona alcune trattative.