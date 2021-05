Parma, su Cornelius c'è il Trabzonspor: i turchi trattano col danese sull'ingaggio

vedi letture

Si parla ancora di uscite in casa Parma: secondo i media turchi, il Trabzonspor prosegue la sua corte nei confronti di Andreas Cornelius. In particolare al momento si starebbe trattando sull'ingaggio dell'attaccante danese, che avrebbe richiesto un compenso di 2 milioni all'anno, ma l'impressione è che possa scendere fino a 1.7. Il club di Trebisonda al momento non si è spinto oltre un'offerta di 1.3 milioni all'anno per il calciatore e non vorrebbe sforare il milione e mezzo. Possibile che si cerchi un accordo a metà strada. Per quanto riguarda l'offerta da recapitare al Parma, sempre dalla Turchia scrivono di circa 3-4 milioni da versare nelle casse del club crociato.