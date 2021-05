Parma, via alle cessioni: Hernani piace all'Empoli, a caccia di rinforzi per la A

Potrebbero diversi i calciatori a fare le valigie dopo l'addio alla Serie A da parte del Parma. Secondo PianetaEmpoli.it, ci sono diversi giocatori che sono già finiti sul taccuino dei dirigenti azzurri per rinforzare la squadra toscana in vista del prossimo campionato di Serie A. Tra questi c'è anche il brasiliano del Parma Hernani, sul quale c'è interesse dalla Turchia ma che preferirebbe restare in Italia. L'impressione è che sembra presto per capire se ci siano davvero i margini per intavolare la trattativa, ma Hernani potrebbe essere un nome caldo per il mercato dell'Empoli. Difficile, comunque, una permanenza del centrocampista a Parma in Serie B.