Partita infinita all'Olimpico: ancora Atta, l'Udinese torna davanti alla Lazio in pieno recupero
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Al terzo minuto di recupero l'Udinese mette di nuovo il muso davanti alla Lazio e ribalta ancora il risultato. Al 93' è ancora Arthur Atta a trovare il gol, con un destro a giro che non dà scampo a Motta. Doppietta per il centrocampista bianconero e 2-3 all'Olimpico.
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