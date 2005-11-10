Ufficiale Livorno, Lucarelli torna a casa... ma da allenatore. È il nuovo tecnico amaranto

Cristiano Lucarelli torna sulla panchina del Livorno. L'ex capitano guiderà gli amaranto nella stagione 2026/27 insieme al ds Alessandro Lucarelli.

Il Livorno riparte da uno dei simboli più amati della sua storia. Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore della formazione amaranto per la stagione 2026/27, segnando un nuovo capitolo del suo lungo legame con il club toscano.

L'ex bomber torna così a vestire i colori del Livorno, questa volta in panchina, dopo aver scritto pagine memorabili da calciatore.

Ritrova il fratello Alessandro

Nel nuovo progetto tecnico Lucarelli lavorerà al fianco del fratello Alessandro Lucarelli, che ricopre il ruolo di direttore sportivo. Una scelta che rafforza ulteriormente il legame tra la famiglia Lucarelli e il club amaranto.

L'annuncio è arrivato attraverso il comunicato ufficiale della società:

"L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che Cristiano Lucarelli ricoprirà l’incarico di allenatore per la stagione 2026/27."

Un ritorno nel segno della continuità

Per Lucarelli si tratta di un ritorno particolarmente significativo nella piazza che lo ha consacrato come calciatore e capitano. Ora l'obiettivo sarà quello di riportare entusiasmo e risultati sulla panchina amaranto, guidando il Livorno in una nuova fase del proprio percorso sportivo.