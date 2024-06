Ufficiale Pascalau chiude la sua avventura con il Lecce. Torna in patria alla Dinamo Bucarest

Razvan Pascalau chiude la sua avventura con il Lecce. "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Razvan Pascalau al Fotbal Club Dinamo 1948 București", il comunicato del club salentino. Il difensore centrale classe 2004 è approdato nel Salento nell’estate del 2020, assieme ai connazionali Vulturar, Burnete e Borbei. Partito dalll’U18, si è poi imposto con decisione nella formazione Primavera.

Pascalau ha totalizzato 83 presenze e 3 gol in tre stagioni con la formazione Primavera, laureandosi campione d’Italia nel 2022/2023. Ecco anche il comunicato della Dinamo Bucarest: "Il club Dinamo 1948 Bucarest e US Lecce hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del difensore centrale Răzvan Bogdan Pașcalău. 20 anni e 1,89 m, Răzvan è arrivato alle juniores del Lecce nel 2020, titolare dalla seconda squadra dell’Università di Cluj. Nella stagione 2023-2024, Răzvan ha collezionato 20 presenze in Primavera (2 gol segnati), 2 in UEFA Youth League (1 gol segnato) e una a testa in Coppa e Supercoppa Primavera. Răzvan sarà il nostro giocatore fino al 2029”.