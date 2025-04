Pastorello: "Taremi vuole dimostrare il suo valore. Darà una grande mano all'Inter"

La stagione dell'Inter al momento è molto positiva, ma saranno questi ultimi mesi a determinare se lo sarà anche al termine di Serie A, Champions League e Coppa Italia. Uno di quelli che ha deluso, non rispettando al momento le aspettative, è Mehdi Taremi. Ai microfoni di Radio Sportiva ne è ha parlato Federico Pastorello, agente che ha fatto da intermediario per il suo trasferimento in nerazzurro: "I due davanti, Lautaro e Thuram, sono intoccabili, ma Inzaghi ha dovuto fare molto turnover ed è per me il segreto per essere sempre in corsa sui tre fronti, considerati gli infortuni e anche per dare il giusto ricambio. Taremi ha avuto le sue opportunità finora però ha fatto vedere purtroppo il suo valore solo in parte. Ha risolto a livello fisico un fastidio che lo ha condizionato per parecchi mesi, sono convinto che darà il suo contributo nel finale di stagione. Ha grande voglia di dimostrare il suo valore e sono convinto che darà una grande mano all’Inter".

In Europa sono rimaste solo Inter e Fiorentina.

"L'Inter a mio avviso è dove doveva essere, in Italia sta facendo vedere col Napoli il miglior calcio. Un grosso rammarico in Europa è proprio quello della Lazio, aveva un avversario alla portata, ma la gara d’andata ha compromesso molto. Ieri ha giocato molto bene, peccato essere usciti ai rigori e in quel modo, si poteva far meglio. Peccato anche per il ranking e per il calcio italiano, è un’eliminazione che fa male, per fortuna c’è sempre la Fiorentina che in Conference va avanti ma il quinto posto in Champions ormai è andato".

