Pau Lopez out, Rui Patricio in: cosa manca alla Roma per sbloccare la doppia operazione

L'Olympique Marsiglia è pronto a prendere Pau Lopez dalla Roma in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro, ma il portiere spagnolo deve ancora convincersi della destinazione. La Roma ci sta lavorando, così come sta lavorando ai fianchi del Wolverhampton per raggiungere un'intesa economica per il sostituto, Rui Patricio, con cui c'è da un mese l'accordo sull'ingaggio a 2 milioni di euro a stagione per tre anni. A riportarlo è il Corriere dello Sport, specificando che per l'estremo difensore portoghese non ci saranno sorprese: il suo arrivo dalle parti di Trigoria è praticamente una certezza.