Live TMW Pecchia: "C'è rammarico. Nel secondo tempo dovevamo fare gol"

23:09 - Fabio Pecchia, allenatore del Parma ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

23:21 Inizia la conferenza di Fabio Pecchia

C'è rammarico?

"Si è più il rammarico. Abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra di questo livello. Perciò si, oggi c'è più rabbia".

Come mai ha cambiato Keita?

"No scelta tecnica, poi Simon aveva speso tanto. Era una scelta in cui dovevamo fare una partita diversa quando eravamo in vantaggio e avevamo bisogno di più palleggio. Sono molto contento del lavoro di Keita, perchè non era facile".

Che sensazione lascia questo pareggio?

"Abbiamo una grande rammarico con la Fiorentina, a Napoli. Noi dobbiamo fare più punti ma la strada deve essere quella di questa sera".

Dove avete messo in difficoltà la Juve?

"Io posso dire cosa abbiamo fatto noi. Abbiamo provato a giocare in velocità e per attaccare gli spazi. Quando dobbiamo difenderci sappiamo di poter ripartire. Nel primo tempo ci siamo difesi, ma abbiamo attaccato bene. Nel secondo tempo abbiamo trovato più spazi e dovevamo trovare il gol".

Come mai giocate meglio con le piccole?

"Noi volevamo tenere molto alti i terzini perché nel palleggio basso riuscivamo ad avere spazio basso e nella linea difensiva. Se vuoi palleggiare devi rischiare, ma è vero che abbiamo fatto grandi partite contro le grandi squadre. Dobbiamo continuare su questa linea e avere la nostra identità precisa. Quando meritiamo dobbiamo portare i punti a casa".

23:26 Termina la conferenza stampa di Pecchia