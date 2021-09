Pedro: "Felice alla Lazio. A Roma ero fuori rosa e non ho parlato con nessuno"

"Alla Roma vivevo una situazione difficile perché ero fuori rosa e non ho parlato con nessuno. Mi avevano detto che dovevo andare via, quando ho sentito Sarri sono stato felice di venire qui". Parla così il neo attaccante biancoceleste Pedro, ai microfoni di Lazio Style Radio: "Sono contento di essere alla Lazio, di lavorare con questa maglia e di avere una grande risposta da parte dei tifosi. Non voglio parlare troppo del passato, adesso sono molto felice di essere qui".