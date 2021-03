Per il Sassuolo c'è il Napoli, De Zerbi: "Affrontiamo una squadra che sa giocare"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato alla vigilia del match con il Napoli - ai microfoni di Sassuolo Channel - soffermandosi così sugli avversari: "La vittoria di Napoli è stata prestigiosa perché l'abbiamo fatta in uno stadio prestigioso contro una squadra forte. Il sapore diverso di quella vittoria è stato dato dal fatto che avevamo avuto delle defezioni importanti e non so quanti potevano aspettarsi un risultato del genere. Purtroppo è andata. Domani la partita non parte dal 2-0 per noi ma parte dallo 0-0 e troviamo una squadra che sta recuperando giocatori importanti, una squadra che sa giocare, una gara bella".

