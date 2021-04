Perché i 12 presidenti non hanno parlato tutti insieme? Florentino Perez: "Ci hanno uccisi prima"

Perché i presidenti dei 12 club non hanno parlato tutti insieme all'indomani dell'annuncio della Superlega? "Perché il giorno dopo l'annuncio ci hanno uccisi, c'è stato un clima di aggressività che non avevo mai visto. Noi però lavoriamo per il calcio, la Superliga non è certo finita qui. Ci siamo ancora e ora spiegheremo meglio il nostro progetto", la risposta convinta di Florentino Perez ai microfoni di Cadena SER tra presente e futuro della tanto discussa nuova competizione calcistica.