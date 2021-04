Perez a difesa di Agnelli: "Ceferin ha detto cose imperdonabili. Noi non lo faremmo mai"

Florentino Perez, presidente del Real Madrid e nuovo leader della Superlega europea, ha spiegato le proprie ragioni stasera del progetto al programma spagnolo El Chiringuito de Jugones. Questo il suo intervento in difesa di Andrea Agnelli, oggi bersagliato dalle critiche di Ceferin: "Insultare come ha insultato il presidente UEFA un nostro compagno, come Agnelli, noi non lo faremmo mai. Assurdo, non si possono dire cose così se sei il presidente UEFA. Devono cambiare atteggiamento, non vogliamo un presidente che insulti così un presidente di un club. Ci auguriamo una UEFA democratica, possono essere a favore o meno, ma questa cosa non può esistere, ma non solo nel calcio, in generale".

