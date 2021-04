Rivedi il duro attacco di Ceferin ad Agnelli: "Ho conosciuto pochi bugiardi come lui"

vedi letture

Durissimo attaccato del presidente dell'UEFA Aleksandar Ceferin al presidente della Juventus, e ormai ex presidente dell'ECA, Andrea Agnelli. "Non ho mai visto una persona mentire così tante volte e così insistentemente come lui. L'ho sentito sabato pomeriggio e mi aveva rassicurato sul fatto che fossero tutte bugie. Evidentemente, l'avidità consente a tutti i valori umani di evaporare... Agnelli mi ha chiamato sabato mattina per dire che oggi avrebbe sostenuto la riforma della UEFA Champions League. Mi ha detto che mi avrebbe chiamato un'ora dopo e ha spento il suo cellulare. Poi il giorno dopo aver spento il telefono ha fatto l’annuncio. Solo una piccola parte del mondo del calcio è corrotta. Accecata da avidità, a cui del calcio non interessa. Alcuni club non pensano alle reti segnate ma ai loro conti in banca. Ho conosciuto pochi bugiardi e molte buone persone. Non abbiamo pensato che ci potessero essere dei serpenti nella nostra squadra". Rivedi l'intervento del numero uno della UEFA.