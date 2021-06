Perin e la Juve dialogano per decidere il futuro: due idee contrastanti sul piatto

L’addio di Buffon in casa Juve ha aperto un buco nella rosa bianconera da riempire con l’inserimento di un nuovo protagonista. Non il numero 1 che sarà rappresentato da Szczesny, ma quel numero 12 che deve essere sia poco ingombrante, per non mettere troppa pressione sulle spalle del titolare, sia di buona affidabilità per sopperire alle partite in cui il polacco riposerà o, semplicemente, potrà essere assente. Per questo motivo il profilo del giocatore deve essere ben valutato. Valutazione che la Juve, dal canto suo, avrebbe già fatto.

L’IDEA BIANCONERA - Tecnicamente Madama la scelta l’avrebbe già in casa: si tratta di Mattia Perin, al rientro dal prestito al Genoa e con ancora un anno di contratto con i colori bianconeri. Estremo difensore affidabile che non dispiace ad Allegri e alla dirigenza juventina che, con l’eventuale sua conferma, si eviterebbe anche il “problema” di una ricerca sul mercato. Oltretutto Perin è già stato all’ombra della Mole al fianco di Szczesny e sotto la guida di Allegri e conoscerebbe così sia modalità di lavoro che tipo di ruolo all’interno del gruppo.

LA VOLONTÀ DI PERIN - E allora perché la decisione non è già stata presa? Semplice, perché nella testa di Perin al momento c’è altro. L’ex rossoblu infatti preferirebbe un ruolo di primo piano avendo così la possibilità di giocare molte più gare rispetto a quello che l’avventura torinese gli prospetterebbe. I bianconeri proveranno a convincerlo e, nel caso in cui la missione dovesse risultare poco produttiva, considereranno una cessione andando poi su un altro profilo capace di incarnare il ruolo di vice Szczesny. E chi vuole Perin sa già che per strapparlo alla Juventus serviranno almeno 5 milioni di euro: solo a titolo definitivo, niente più prestiti.