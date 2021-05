Perin saluta il Genoa ma lascia la porta aperta sul futuro: "Non posso escludere nulla"

Mattia Perin ha affidato ai social un lungo messaggio di saluti al Genoa e ai suoi tifosi dopo la fine del campionato e il termine del prestito via Juventus. Nel post, si parla anche di futuro, con il portiere che non esclude nessuna ipotesi, probabilmente nemmeno quella di un altro campionato con la maglia del Grifone: "La mia più grande vittoria oggi è essere semplicemente percepito qui a Genova come ‘Matti’, come uno di voi e non più superficialmente come il calciatore o il portiere del Genoa. Grazie genovesi, grazie Grifone. Ancora una volta.

Torno dalla mia famiglia a Torino felice e consapevole di aver fatto tutto quello che era nelle mie forze, con successo, in attesa serenamente di conoscere il mio futuro, senza escludere nulla".