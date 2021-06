Pessina sfida Lukaku: "E' il 9 più forte del mondo ma lo conosciamo: siamo pronti"

vedi letture

L'Italia di Matteo Pessina è pronta. Pronta per Romuelu Lukaku e per il suo Belgio. Pronta per il centravanti migliore di tutti, secondo quanto ha detto il centrocampista dell'Atalanta oggi in conferenza stampa dal Media Centre di Coverciano. "Lukaku è il 9 più forte del mondo, averci già giocato contro può essere un vantaggio ma lo si è già visto ieri contro il Portogallo, riesce a giocare contro due-tre difensori insieme".