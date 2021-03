Piccinini sul rinvio di Juve-Napoli: "Lettera e disappunto della Roma sono legittimi"

Sandro Piccinini, dagli studi di Sky Sport, ha commentato la lettera inviata dalla Roma alla Lega per chiedere chiarimenti in merito allo spostamento di Juventus-Napoli dal 17 marzo al 7 aprile. Nella serata di oggi la stessa Lega ha ribadito la regolarità della scelta. Questo il pensiero di Piccinini: “Al di là del regolamento che ha consentito alla Lega di andare incontro a Juventus e Napoli, è comprensibile il disappunto della Roma. Questa decisione non riguarda solo Juve e Napoli, riguarda anche le squadre che si stanno giocando l’ingresso in Champions. A marzo inoltrato, quando ti giochi cose importanti, la Lega dovrebbe considerare questo elemento. Il disappunto e la richiesta della Roma è più che legittima.