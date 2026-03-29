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Pio Esposito titolare in Bosnia? Gattuso ci pensa. Dimarco chiarisce la polemica sui rigori

Pio Esposito titolare in Bosnia? Gattuso ci pensa. Dimarco chiarisce la polemica sui rigori TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
Bruno Cadelli

Ci sono partite che possono segnare una carriera e Bosnia-Italia è una di quelle, soprattutto per chi sta cominciando a vivere da poco il sogno della Nazionale. Martedì gli azzurri scendono in campo a Zenica nella finale playoff per accedere al Mondiale, in un clima che sarà sicuramente rovente. Gattuso sta pensando all'undici titolare e potrebbe frullargli in mente un'idea, ovvero giocarsi dal primo minuto la carta Francesco Pio Esposito. Il centravanti interista contro l'Irlanda del Nord è entrato a gara in corso, giocando l'ultima parte del secondo tempo insieme a Kean, autore del gol del raddoppio e della sicurezza dopo il vantaggio timbrato da Tonali. Il classe 2005 è sempre stato tenuto in grande considerazione dal ct, anche se nella semifinale l'ex allenatore del Milan si è affidato a Mateo Retegui.

L'ex Atalanta - in quella che è stata casa sua - non ha brillato, sciupando anche una clamorosa chance per mettere la firma sul match. Insieme a Kean si integra alla grande, ma non è apparso sicuramente al top della condizione. Da qui l'opzione Pio, utile soprattutto nei calci piazzati e per mettere maggiore fisicità in una gara in cui ci sarà da battagliare. L'atmosfera sarà rovente anche per quanto accaduto al termine di Italia-Irlanda, quando alcuni giocatori azzurri - tra cui Dimarco, VIcario e Pio Esposito - hanno esultato al termine del match tra Bosnia e Galles, quando la Nazionale di Dzeko ha passato il turno.

In Bosnia gli italiani sono stati definiti "arroganti", tanto che Dimarco ha voluto chiarire quanto accaduto in conferenza stampa: "Ci tengo a dire che rispetto qualsiasi club e sopratutto qualsiasi nazionale. È stata una reazione istintiva, eravamo tra amici e stavamo vedendo dei rigori. Ripeto, non ho mancato di rispetto a nessuno, siamo tutti persone per bene. Arroganti? C'è poco da esserlo, manchiamo da due Mondiali e non avrebbe alcun senso esserlo. E mi è dispiaciuto, e penso sia stato poco rispettoso, essere stato ripreso in quel momento in un contesto dove c'erano anche famigliare e amici. Voglio mettere un punto su questa cosa". Il clima martedì sarà comunque rovente, motivo in più per non abbassare l guardia.

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