Pioli chiede equilibrio: "Non ci siamo esaltati troppo prima, non dobbiamo essere depressi ora"

In classifica si guarda più avanti o indietro? "Guardiamo a domani, vogliamo cercare di vincere le partite, i conti si fanno alla fine. Non ci siamo esaltati troppo prima, nemmeno adesso dobbiamo essere depressi. Dobbiamo fare qualcosina in più, la determinazione non mancherà", le dichiarazioni di mister Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan.