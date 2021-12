Pioli contesta il gol annullato a Kessié: "Giroud è a terra e non fa nulla per intervenire..."

Stefano Pioli ai microfoni di 'DAZN' commenta il gol annullato allo scadere a Franck Kessié per il fuorigioco di Giroud. "Io lo so - ha detto il tecnico del Milan - che alla fine diranno che la sua posizione di fuorigioco è attiva... Ma se il giocatore è a terra e non fa nulla per intervenire come fa a procurare danno al difensore? Juan Jesus non è ostacolato da Giroud: dispiace, la squadra non meritava di perdere questa partita. Ora lecchiamoci le ferite e pensiamo alla gara di mercoledì", ha detto. Il Napoli a San Siro ha vinto 1-0 grazie al gol realizzato in apertura da Elmas.

