Pioli: "Dò il 30% per lo Scudetto a noi, all'Inter e al Napoli. Alla Juventus il 10%"

Stefano Pioli, a DAZN, parla della vittoria Scudetto per 1-0 contro il Cagliari partendo dagli episodi del finale.

"Maignan mi ha detto che non è possibile certe cose da parte della Curva. E' la prima volta che reagisce, Tomori mi ha detto le stesse cose. Su questo possiamo essere tutti d'accordo".

Era un esame importante oggi

"Ogni gara è un esame della tua crescita e delle tue qualità. Sono assolutamente soddisfatto della gara, abbiamo giocato nel modo giusto. Ora dobbiamo provare a chiuderele, ci sono state tante possibilità, è un ulteriore step da fare per chiudere bene il campionato".

Lo step degli ultimi giorni è aver alzato il livello d'attenzione dietro

"Dobbiamo continuare ad attaccare: dopo l'1-0 volevamo gestirla ma non siamo quella squadra lì. Abbiamo altre capacità, un'altra mentalità. Oggi poteva finire diversamente, abbiamo provato continuamente a creare pericoli. Poi magari non la chiudi e prendi gol alla fine, la mentaòità però è quella di stasera. Non siamo quelli che difendono bassi, non piace ai miei giocatori, sarà un'altra prova che ci farà capire come interpretare le prossime".

Ci metterebbe però la firma sul vincere sempre 1-0.

"Tutte hanno grandi motivazioni, serve vincere soffrendo e lottando. Non saremo mai perfetti, però dobbiamo difendere bene e sacrificarci. Non è mai un caso quando vinci".

E' il nuovo Re del corto muso?

"Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, di dare il massimo. In settimana avevo visto tutto quello che un allenatore vuole vedere, ero certo che avremmo fatto la prestazione".

Stasera però Leao sotto tono ma Hernande molto centrale

"I pro con Theo più centrale è perché, con certi avversari, ti lasciano più spazi in mezzo e gli esterni più larghi. L'abbiamo fatto meglio a destra, Rafa era troppo dentro e deve puntare l'avversario uno contro uno".

Cosa significa la gara di stasera?

"Sono perfettamente d'accordo a metà con quel che ha detto Spalletti ieri. Le prime tre hanno il 30% e la Juventus il 10%. I miei guardano la classifica, non ho visto ansia ma solo energia positiva. Viviamo il momento con entusiasmo".