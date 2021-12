Pioli: "I numeri non mentono mai, dopo la sosta il Milan ha perso troppe partite..."

Stefano Pioli e la frenata del Milan. L'allenatore rossonero ne ha parlato questa sera, dopo Milan-Napoli 0-1: "I numeri non mentono mai. Dopo la sosta abbiamo perso troppe partite. La prestazione di stasera è stata. una prestazione positiva per intensità, energie e volontà. Ci sta mancando l'ultima giocata, che è quella determinante, che può ribaltare le partite. Non siamo nel momento migliore, al primo goal subiamo goal: ne abbiamo preso uno balordo e ci siamo fatti sorprendere. Per la prestazione fatta non meritavamo di perdere, abbiamo dimostrato di essere forti anche noi".

