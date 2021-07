Pioli: "Si parla tanto di Kessié, per noi è fondamentale. Ma sul mercato non faccio io i conti"

vedi letture

Il mercato la fa in qualche modo da protagonista nella conferenza stampa odierna di Stefano Pioli. Tra i nomi toccati, inevitabilmente quello di Kessié: “Franck è un giocatore cresciuto tanto, come altri suoi compagni. Si parla tanto di lui per altre situazioni, ma che possa essere importante per la squadra lo sappiamo benissimo. L’ho sentito durante le vacanze: prima si è riposato, poi si è sposato, ora sta facendo la preparazione per le Olimpiadi".

Secondo lei la società è pronta a un sacrificio per trattenerlo?

"Sapete benissimo che io ho un ruolo diverso, non faccio i conti. So quello che pensiamo noi di Franck, il club, i dirigenti e io. E che sta bene con noi, oltre non posso dire".

Qui tutte le parole di Pioli.