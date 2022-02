Pioli su Theo Hernandez: "Sta diventando veramente completo, deve puntare al massimo"

vedi letture

Theo Hernandez è diventato un leader del Milan? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro l'Inter ha risposto così: "Theo è cresciuto, è sempre molto disponibile. Sta diventando un giocatore veramente completo, con grandissime potenzialità. Deve puntare veramente al massimo: può essere un giocatore decisivo in entrambe le fasi. Anche domani potrà mettere in risalto le sue qualità".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli