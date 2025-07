Fiorentina, nelle prossime ore l'ufficialità di Pioli: il tecnico sarà in citta il 13 luglio

La Fiorentina è molto attiva sul mercato, anche perché la questione allenatore è ormai stata sistemata da tempo. Pur non essendo ancora ufficiale infatti, è risaputo che il club viola abbia scelto di affidare a Stefano Pioli la panchina. Per l'ex Milan si tratta di un ritorno in Toscana, dopo il suo biennio dal 2017 al 2019 in cui aveva guidato la squadra gigliata.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Il primo giorno del tecnico a Firenze invece sarà il 13 luglio, 24 ore prima dell'inizio delle sedute, fissato per il 14. Il tecnico italiano ha già ufficialmente lasciato l'Al Nassr e riparte nuovamente dalla Serie A, che aveva invece salutato nel 2024 dopo la sua parentesi con il Milan.

In carriera Pioli ha vinto uno scudetto, un campionato di Serie C1, una Serie B, una Supercoppa Europea, una Champions League e una Coppa Intercontinentale da giocatore, mentre da allenatore ha conquistato la Serie A con il Milan. Sono tante le squadre che ha guidato, ovvero Salernitana, Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, ChievoVerona, Palermo, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina, Milan e Al Nassr. In Arabia Saudita ha potuto sperimentare anche che cosa significhi avere a che fare con Cristiano Ronaldo.