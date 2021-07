Pioli: "Vogliamo un Milan ancora più competitivo. Vorrei già tutta la rosa, ma il mercato è lungo"

Che mercato sarà quello del Milan? Risponde Stefano Pioli: “Tutti noi vogliamo far sì che la squadra sia competitiva e di dare continuità a quello che stiamo facendo. Abbiamo iniziato un percorso lungo un anno e mezzo fa, ci deve far crescere e per questo sappiamo di dover alzare il livello. Cominciamo oggi che è l’8 luglio e siamo anche un po’ in anticipo, è normale che preferirei avere tutta la rosa già oggi, ma conosco bene certe dinamiche e so che il mercato sarà lungo”.

