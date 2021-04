Pirelli ai saluti. E l'Inter punta a raddoppiare i ricavi con il nuovo main sponsor

L’Inter scudettata aumenta l'appeal. Lo sa anche Zhang, che punta ad aumentare decisamente i ricavi derivanti dal nuovo main sponsor. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, Pirelli a fine stagione saluterà, e in società stanno lavorando per una nuova partnership capace di garantire circa 25-30 milioni di euro, il doppio della cifra attuale. Da alcune settimane ci sarebbero due trattative in corso, una con grosso colosso cinese, il quale avrebbe però problemi ad esportare all’estero capitali. Tempo fa si era fatto anche il nome di Samsung come possibile successore di Pirelli.