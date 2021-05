Pirlo: "Di errori in questa stagione ne ho commessi tanti. Cercherò di non ripeterli in futuro"

C'è un errore che non rifarebbe? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Inter valida per la 37esima giornata di Serie A ha risposto così: "Di errori ce ne sono stati tanti, altrimenti la squadra non si troverebbe in questa posizione in classifica, ma non posso venire qui a raccontarli... A fine stagione analizzerò tutto col mio staff, in testa ho già tutto. Cercherò in futuro di non commetterli più".

