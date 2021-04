Pirlo: "Gosens è un giocatore di grande valore". Poi dice chi toglierebbe all'Atalanta...

Come giudica il percorso dell'Atalanta? Le piacerebbe allenare Gosens? Sono due delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia del match contro l'Atalanta - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto così: "L'Atalanta ha fatto un percorso di squadra che le ha permesso di arrivare a traguardi come i quarti di Champions e lottare ogni anno per le prime quattro posizioni. Gosens è uno dei tanti che sta facendo molto bene nel gruppo squadra, ha raggiunto anche la convocazione nella nazionale tedesca ed è un giocatore di grande valore".

Quale giocatore le piacerebbe togliere all'Atalanta di Gasperini?

"Sono tutti grandi giocatori. La forza fisica di Zapata e l'estro di Ilicic spiccano, ma anche Pessina sta facendo molto bene. E' inutile elencare tutti i bravi giocatori dell'Atalanta, noi pensiamo a domani pomeriggio".

