Pirlo: "L'obiettivo Champions non è idoneo per la Juve. Ma ora chiudiamo alla grande"

vedi letture

Che risposte si attende dalla Juve domani? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro l'Atalanta - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Abbiamo tutti in testa un unico obiettivo che è quello di arrivare più in alto possibile. Ci siamo stretti verso il nuovo obiettivo che non è quello idoneo alla Juventus ma purtroppo i punti di distanza sono tanti e l'obiettivo deve essere quello di chiudere alla grande il campionato".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Andrea Pirlo.