"Pirlo? Le difficoltà fanno parte del percorso". Rivedi Mancini sul tecnico della Juve

L'Italia si prepara a tre sfide molto importanti di qualificazione per i prossimi Mondiali, contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, che sono anche gli ultimi impegni prima degli Europei. Roberto Mancini ha presentato in conferenza stampa gli impegni che attendono la Nazionale, soffermandosi però anche sul momento di Andrea Pirlo: "Ci sono cose che capitano a tutti gli allenatori, magari questo è un momento delicato per lui. Si attraversano gioia e felicità quando si riesce a trasmettere il proprio gioco, a volte purtroppo non viene. La frustrazione deve durare il minor tempo possibile, bisogna pensare positivo, con la consapevolezza che nel calcio succede anche questo. Ci sono momenti più delicati e bisogna saperli passare. Lui è giovane, fa parte del percorso".

Rivedi il video con le parole di Mancini!