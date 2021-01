Pirlo: "Quando perdi non rifaresti nulla di quello che hai fatto. Per fortuna rigiochiamo subito"

Cosa non rifaresti del match contro l'Inter? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che due giorni dopo il ko di San Siro contro l'Inter ha risposto così: "Quando perdi non rifaresti nulla di quello che hai fatto. Ma abbiamo la fortuna di rigiocare subito, la testa va liberata, pensiamo a quanto di positivo possiamo fare domani. Sono sicuro che avremo un altro atteggiamento e voglia di dimostrare che non siamo quelli di domenica". Domani al Mapei Stadium la Juventus si giocherà la Supercoppa Italiana contro il Napoli.

