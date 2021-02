Pirlo su Morata: "Ha periodi come quello attuale in cui tende a buttarsi giù. Lo conosciamo"

Morata non è nel periodo migliore ma lo conosciamo. Durante la stagione ha questi periodo in cui non sta benissimo". Interessante analisi sul momento di Alvaro Morata fornita da Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida contro il Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. "Ha giocato tanto, è rientrato da un infortunio muscolare e poi l'influenza, non è mai stato al 100%. Però è contento e sta bene, ha bisogno solo di fare gol. Come tutti gli attaccanti l'adrenalina e l'energia che può darti un gol può tirati fuori da tutti i problemi. Quando ha questi momenti tende a lasciarsi un po' andare e a buttarsi giù con la testa, ma noi crediamo in lui e sappiamo che è un grande giocatore. Presto tornerà a fare quello che sa fare".

Torna più utile in corsa a questo punto?

"Sta bene. Morata ha giocato l'altro giorno e ha fatto una buona gara, Kulusevski ha fatto bene in Coppa Italia. Domani abbiamo la rifinitura e valuteremo chi far giocare dall'inizio".

