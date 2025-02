Live TMW Pisilli: "Rinnovo? E' stato semplice, volevo rimanere qui. Ora migliorare ancora su..."

vedi letture

Niccolò Pisilli ha parlato in conferenza stampa del match giocato questa sera contro il Monza.

23.36 - Inizia la conferenza stampa

Ci racconti il dietro le quinte del tuo rinnovo?

"Diciamo per com'è andato, è stato tutto molto semplice. Io ho sempre detto di voler giocare e rimanere a Roma. I miei compagni mi hanno fatto tutti i complimenti. Poi un giorno pagherò la cena ai compagni. Il primo messaggio ero con mamma e papà. C'erano loro fisicamente".

Ogni tecnico vi ha dato una cosa differente. Con chi hai lavorato meglio?

"Io non sono abbastanza competente per giudicare il lavoro dei vari tecnici. Ora siamo in un buon momento e penso dobbiamo continuare a lavorare. Siamo un ottimo gruppo, lavoriamo su questa squadra".

Sul sorteggio in Europa e sul tuo gol...

"Fare gol è sempre un'emozione incredibile. Non stavamo pensando a chi avremmo sorteggiato, ci stavamo allenando. Qualsiasi squadra ci sarebbe capitata, l'avremmo preparato allo stesso modo".

Su quale aspetto ti stai concentrando di più?

"Io devo migliorare molto sul tiro. E credo si è visto oggi. Le richieste del mister sono quelle di rimanere un po' più indietro, e capire meglio le situazioni".

A chi devi tanto del tuo percorso in Primavera?

"Devo tanto a Federico Guidi, mi trovavo molto bene con lui e ho passato due anni fantastici".

23.43 - Finisce la conferenza stampa