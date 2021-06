Pogba e i capelli bianconeri: "Penso solo all'Europeo. E il colore cambia spesso"

Dopo il pareggio per 2-2 fra Portogallo e Francia, Paul Pogba ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' molto difficile all'Europeo, molto dura. L'obiettivo comunque resta quello di arrivare alla fine. Il ritorno al gol di Benzema? Siamo contentissimi di averlo con noi, di vedergli fare queste cose. Ora speriamo che segni anche Mbappé. Davanti abbiamo attaccanti che fanno la differenza, siamo tranquilli. Eravamo preoccupati dal girone? No, eravamo preparati, sapevamo che sarebbe stata dura. Siamo in fiducia e andiamo avanti con calma. I capelli bianco e neri sono un segnale per il futuro? Mi aspettavo questa domanda... (ride, ndr) Non c'è futuro adesso, solo l'Europeo. E i capelli cambiano spesso".