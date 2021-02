Porto-Juve, la carica e l'adrenalina di Pirlo: "Vorrei giocarla io, ha un sapore speciale"

"Vorrei giocare io". La voglia matta è quella di Andrea Pirlo, carico per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Il tecnico della Juventus, nella conferenza stampa proposta anche nel video in calce da Tuttomercatoweb.com, ha parlato dell'attesa per la gara di oggi. "La Champions ha sempre un sapore particolare. Quando ti giochi un ottavo di finale l'adrenalina sale talmente tanto da farti fare cose importanti. Io purtroppo non potrò scendere in campo ad aiutare i ragazzi. Sono molto più bravi di me e sappiamo che è il momento giusto per aumentare la velocità. Comunque si gioca su 180 minuti e domani non sarà decisiva, bisognerà giocare con lucidità".