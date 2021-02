Porto-Juve, le prove della rifinitura: Kulusevski e non Morata. Chiesa coi titolari

Kulusevski al posto di Morata. Chiesa e non Bernardeschi. Sono queste le novità principali della rifinitura della Juventus in vista della gara contro il Porto. La Juventus si prepara a sfidare i lusitani alle 21:00 al Do Dragao e Pirlo ha provato lo svedese in tandem con Cristiano Ronaldo dal 1' con Chiesa e McKennie sugli esterni. Per il resto nessuna novità rilevante, la coppia centrale sarà formata da De Ligt e da Chiellini.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.