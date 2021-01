Prandelli: "Martinez Quarta interessante, non ci deluderà quando arriverà il suo momento"

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato così dello scarso utilizzo in questa prima parte di stagione del nuovo acquisto Lucas Martinez Quarta nella retroguardia viola: "Arriverà anche il suo momento... Il discorso che ho fatto per Igor vale anche per lui. Sono sicuro che quando avremo bisogno di Lucas lui non ci deluderà, si sta allenando bene ed è un giocatore veramente interessante", le dichiarazioni del tecnico gigliato in conferenza stampa.