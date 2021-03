Premier, impresa United: il City di Guardiola perde il derby 2-0 dopo 21 vittorie consecutive

Il Manchester City di Guardiola sa anche perdere. Dopo 15 vittorie consecutive in Premier e 21 complessive, la capolista della Premier League ha perso 2-0 tra le mura amiche dell'Etihad Stadium.

L'ha fatto contro la seconda della classe, nel derby contro lo United che ha avuto la meglio grazie a un rigore trasformato in apertura da Bruno Fernandes e da un bel gol di Shaw a inizio ripresa.

(Clicca QUI per rileggere la diretta testuale del match)

Vittoria prestigiosa per i ragazzi di Solskjaer, ma che non riapre la corsa per il titolo: il City, infatti, conserva 11 punti di vantaggio sui cugini secondi in classifica, che però grazie a questo successo scavalcano nuovamente il Leicester e tornano al secondo posto. Questa la classifica aggiornata.

Manchester City 65 punti (28 gare)

Manchester United 54 (28 gare)

Leicester City 53 (28 gare)

Chelsea 47 (27 gare)

Everton 46 (26 gare)

West Ham 45 (26 gare)

Liverpool 43 (28 gare)

Tottenham 42 (26 gare)

Aston Villa 40 (26 gare)

Arsenal 38 (27 gare)

Leeds 35 (26 gare)

Wolves 35 (28 gare)

Crystal Palace 34 (27 gare)

Southampton 33 (27 gare)

Burnley 30 (28 gare)

Newcastle 27 (27 gare)

Brighton 26 (27 gare)

Fulham 26 (28 gare)

West Bromwich 18 (28 gare)

Sheffield United 14 (28 gare)