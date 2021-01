Prima Chiesa, poi Ramsey. Una Juventus concreta espugna Marassi: 2-0 sulla Sampdoria

Importante successo della Juventus sul campo della Sampdoria nella gara delle 18. 0-2 il risultato in favore dei bianconeri grazie alle rete al 20' del primo tempo di Federico Chiesa e in chiusura di match, in pieno recupero, di Aaron Ramsey.

BUONA JUVE NEL PRIMO TEMPO. DECIDE CHIESA - Prima frazione di gioco divertente e dal ritmo intenso, nonostante l'abbondante pioggia caduta su Marassi. La Juventus tiene le linee alte e compatte, la Sampdoria lascia l'iniziativa agli avversari e prova a far male con le ripartenze. Al 20' Federico Chiesa sblocca il risultato: contropiede veloce dei bianconeri, triangolo stretto CR7-Morata che porta lo spagnolo al cross su cui l'ex Fiorentina è bravo ad avventarsi per firmare l'1-0. Nella seconda parte di tempo ci prova a più riprese Cristiano Ronaldo, ma la mira non è delle migliori e la prima frazione si conclude sullo 0-1.

MORATA GOL, MA E' FUORIGIOCO - La ripresa inizia sulla scia del primo tempo. Ovvero con la Juventus proiettata in avanti e la Sampdoria compatta che prova ad arginare le folate bianconere. E l'atteggiamento doriano per poco non paga dividenti, ma Chiellini è monumentale in chiusura su Quagliarella e salva i suoi. Sulla ripartenza Morata segna lo 0-2, ma l'arbitro Fabbri annulla giustamente per fuorigioco.

LA SAMP ALZA IL PRESSING. MA E' LA JUVE AD ESULTARE ANCORA - Claudio Ranieri nota le difficoltà offensive dei suoi e rivoluziona l'attacco: fuori Quagliarella e Keita, dentro Ramirez e Torregrossa. E i risultati si vedono, con la Samp che riesce ad alzare il baricentro e a mettere maggiore pressione alla Juventus. Cristiano Ronaldo, dopo una buona prima frazione, di fatto sparisce dal campo restando troppo isolato là davanti (soprattutto dopo l'uscita dal campo di Morata). La Samp come detto spinge, ma con idee un po' confuse e comunque non troppo pericolose. E così la Juventus, dopo 15-20 minuti piatti, chiude la partita, ancora su contropiede: bellissima apertura larga di Cristiano Ronaldo per Cuadrado che si ritrova tutto solo davanti ad Audero. Il colombiano finta il tiro e serve alla sua sinistra Aaron Ramsey che tutto solo sigla il più semplice dei gol per lo 0-2 con cui si conclude il match.