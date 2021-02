Prima di Lewandowski, c'è Quagliarella: la difesa decimata della Lazio all'esame Sampdoria

L'operazione per rimuovere una piccola ernia inguinale terrà lontano dal campo Radu per circa tra settimane: a Formello sperano che abbia un decorso minore, come Luis Alberto (12 giorni), ma le speranze sono flebili. Quella del rumeno, titolare inamovibile per Inzaghi, è una defezione importante. Che assume contorni ancora più profondi e gravi se se si considera l'altra grande indisponibilità in difesa, quella di Luiz Felipe, operatosi alla caviglia a Monaco un mese fa. Due terzi della difesa di base, dunque, è fuori: è allarme per la Sampdoria (mancherà anche lo squalificato Hoedt) ma soprattutto in vista dell'andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco (martedì prossimo all'Olimpico).

La prospettiva mette i brividi. Perché affrontare i campioni d'Europa e del Mondo in carica è già una sfida super complicata di per sé: farlo senza 2/3 della difesa titolare, poi, la fa diventare al limite dell'impossibile. A Lewandowski e Co. però Inzaghi ci penserà da domani o da questa sera. Almeno fino alle 17, l'attenzione nel quartier generale biancoceleste è rivolta esclusivamente alla Sampdoria (ore 15, stadio Olimpico), che all'andata le rifilo tre gol a Marassi. La Lazio deve cancellare la sconfitta di San Siro e rimettersi sulla strada giusta per la corsa al quarto posto, anche per sfruttare i due scontri diretti della giornata di campionato: Milan-Inter e Atalanta-Napoli.

Le scelte di formazione - Tornando al tema d'apertura, la difesa, Inzaghi proporrà Musacchio come stopper di sinistra. Una novità. perché il tecnico ha sempre voluto un mancino naturale da quella parte. Per averlo dovrebbe spostare Acerbi, ma dopo San Siro lo staff ha capito che non può spostarlo dal centro. Dunque spazio all'ex Milan (che incomprensibilmente non è entrato a Milano) con Patric sul centro-destra: se dovesse convincere il terzetto verrà riproposto contro il Bayern. A insidiare uno dei tre, il rientro di Hoedt, che nelle ultime 5 gare di Champions è sempre partito titolare con la Lazio. Ma a ciò, si penserà dopo la Sampdoria: più che da Lewandowski, oggi la difesa deve guardarsi da Quagliarella.