Primo allenamento per Nainggolan col Cagliari: "Ho passato 3 mesi difficili. Ora darò tutto me stesso"

vedi letture

"Ritorno a Cagliari con tanta voglia ed entusiasmo. Sono stati tre mesi difficili per me perché non ho visto il campo". Parla così, Radja Nainggolan, nella sua prima intervista rilasciata ai canali del club sardo. L'ex Inter, in attesa di poter essere schierato in gare ufficiali - la campagna trasferimenti aprirà il 4 gennaio - ha iniziato ad allenarsi con la squadra ad Asseminello, dove ha trovato ad accoglierlo vecchi e nuovi compagni: "Mi piace giocare al calcio, mi diverte, sono venuto qui, per l'ennesima volta (ride, ndr), con la voglia di dare il meglio di me stesso per la squadra, per questa città, mettendo a disposizione la mia esperienza".

L'adattamento non sarà un problema. "L'anno scorso il Cagliari ha fatto un grande girone di andata, un po' meno nel ritorno anche per colpa del Covid, tra il pubblico assente ed un calcio diverso. Mi sento bene - prosegue Nainggolan - mi sono inserito subito nel gruppo. Conosco i ragazzi che erano qui l'anno scorso e con quelli nuovi ci conosceremo presto: sono uno che non ci mette tanto a integrarsi e a farsi voler bene".

Obiettivi della stagione. "Il Cagliari ha tanta potenzialità, il gioco c'è, ora dobbiamo trovare continuità di risultati e concludere nel modo migliore possibile la stagione. Il 2020 è stato particolare per tutti, giocatori tifosi e società. Speriamo che nel 2021 migliorino le cose, anche per il Cagliari e dal punto di vista personale. Speriamo di cambiare rotta", conclude il giocatore.